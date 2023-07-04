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Экс-начальницу псковского почтового отделения осудили за присвоение почти 500 тысяч рублей

Противоправную деятельность бывшего начальника одного из отделений почтовой связи Псковского почтамта управления федеральной почтовой связи Псковской области пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что гражданка с целью незаконного обогащения присвоила себе наличные деньги, принадлежащие предприятию-работодателю, в сумме почти 497 тысяч рублей. При этом, чтобы скрыть преступные действия, в документальную отчётность отделения почтовой связи она внесла недостоверные сведения.

Псковский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренном частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и взыскали с нее 497 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба УФПС Псковской области АО «Почта России».

Приговор вступил в законную силу.

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