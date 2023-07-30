Происшествия

Двое подростков ушли из дома и пропали в Опочецком районе

Двое подростков ушли из дома в Опочецком районе. До настоящего времени их местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в МО МВД России «Опочецкий».

Фото здесь и далее: МО МВД России «Опочецкий»

30 июля ребята ушли из дома по месту жительства в Мощеново. Сергей Иванов 2008 года рождения был одет в серую толстовку с красным капюшоном, синие спортивные штаны с оранжевыми светоотражательными, синие кроссовки с полосками. Приметы: рост 165 см, голубые глаза, прямые светло-русые волосы, звонкая и ясная речь, курит.

Виктор Иванов 2011 года рождения был одет в темно-зеленую футболку, серые спортивные штаны, синие кроссовки. Приметы: рост 165 см, голубые глаза, прямые светло-русые волосы, звонкая и ясная речь, курит.

Имеющуюся информацию просят сообщать в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» по телефонам: 8-81138-2-17-55, 8-81138-2-22-45.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области 31 июля поисковые мероприятия осуществляются силами 20-ой пожарно-спасательной части (три человека и одна единица техники), МО МВД «Опочецкий» (восемь человек и три единицы техники) и местным населением (11 человек).