Происшествия

Ранее судимого островича наказали за удар ногой по лицу знакомого

Островский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении побоев, не повлекших за собой серьезных последствий (часть 2 статьи 116 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый, имея непогашенную судимость за преступления, совершенные с применением насилия, в состоянии алкогольного опьянения ударил потерпевшего ногой по лицу, а после потянул за лямку надетого на мужчине рюкзака, от чего тот упал на колени. В результате потерпевший получил ушиб мягких тканей с отеком в области лица и коленного сустава, травмы не нанесли существенного вреда здоровью.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, принесение потерпевшему извинений. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.