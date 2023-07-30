Происшествия

Взрывоопасный снаряд обнаружили вблизи псковской деревни Кирово

Два артиллерийских снаряда калибра 76 мм идентифицировали в Псковском и Опочецком районах 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Один артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи деревни Кирово Псковского района. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова. Второй взрывоопасный предмет находился вблизи деревни Духлово Опочецкого района, туда отправилась группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).