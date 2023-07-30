Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи опочецкой деревни Есенники

Два артиллерийских снаряда обнаружили в Псковской области 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук вблизи деревни Есенники Опочецкого района идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Еще один артснаряд идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи СНТ «Озерное» Псковского района, его калибр - 45 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).