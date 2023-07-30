Происшествия

Пропавших в палкинском лесу пенсионеров нашли спасатели

Мужчину 1938 года рождения и женщину 1939 года рождения, которые потерялись в лесном массиве вблизи деревни Самухново Палкинского района 1 августа, нашли утром 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

3 августа в 7:00 в лес на поиски пропавших отправилась резервная группа поисково-спасательного отряда города Пскова (шесть человек, одна единица техники и собака). По состоянию на 9:00 3 августа спасателям удалось найти потерявшихся.

Состояние пенсионеров удовлетворительное.

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Напомним, с 26 июля в Пустошкинском районе вблизи деревни Поддубье продолжаются поиски потерявшейся в лесном массиве гражданки 1951 года рождения.