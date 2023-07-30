Происшествия

Собак привлекли к поискам трех пенсионеров в лесах Псковской области

Трех пенсионеров разыскивают в лесах Пустошкинского и Палкинского районов с привлечением кинологической службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Напомним, с 26 июля в Пустошкинском районе вблизи деревни Поддубье проходят поиски потерявшейся в лесном массиве гражданки 1951 года рождения. 2 августа поисковые работы проводили местные жители и родственники, женщину найти не удалось.

Продолжение поисковых мероприятий запланировано на 3 августа с привлечением кинологической службы.

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Помимо этого, 2 августа в 8:45 резервная группа поисково-спасательного отряда города Пскова (4 человека, одна единица техники) и добровольцы выезжали на поиски мужчины 1938 года рождения и женщины 1939 года рождения, которые потерялись в лесном массиве вблизи деревни Самухново Палкинского района 1 августа.

По состоянию на 18:20 2 августа поиски завершены, пенсионеров найти не смогли. 3 августа на 7:30 было запланировано продолжение поисковых работ силами поисково-спасательного отряда города Пскова (4 человека, одна единица техники и собака).