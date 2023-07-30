Происшествия

Заблудившиеся в палкинском лесу пенсионеры оказались семейной парой

Спасатели нашли в лесу заблудившуюся семейную пару. Пенсионеров, потерявшихся в лесном массиве вблизи деревни Самухново Палкинского района, искали со 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Сегодня, 3 августа, специалисты резервной группы поисково-спасательного отряда города Пскова и кинологи в ходе проведения поисковых работ нашли заблудившуюся семейную пару. Состояние пенсионеров удовлетворительное.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нужно делать, чтобы не заблудиться в лесу:

Собираясь в лес, нужно сообщить родственникам и знакомым примерный маршрут и приблизительное время возвращения из леса.

Стоит ознакомиться с прогнозом погоды. Не стоит идти в лес, если ожидается неблагоприятная погода.

Рекомендуется серьезно отнестись к выбору одежды. Цвет одежды должен быть ярким и не сливаться с лесом.

Стоит взять с собой питьевую воду, спички, зажигалку, фонарь, необходимые медикаменты.

Необходимо взять полностью заряженный мобильный телефон.

Прежде чем войти в лес, стоит осмотреться, выяснить, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населённые пункты.

По возможности не нужно отпускать в лес одних пожилых людей, а также близких, имеющих серьёзные заболевания.

«Если вы всё-таки заблудились, сразу звоните по номеру: 112. Вам помогут выбраться из леса или направят к вам спасателей. Ваша безопасность - ваша ответственность!» - заключили в ведомстве.

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Напомним, с 26 июля в Пустошкинском районе вблизи деревни Поддубье продолжаются поиски потерявшейся в лесном массиве гражданки 1951 года рождения.