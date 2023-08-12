Происшествия

Пристав спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте

Пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области, сообщила пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

По информации ведомства, судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявления в СМИ о пропаже 80-летнего мужчины, ушедшего в лес за грибами. Вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтерами она стала искать пенсионера в лесном массиве Далматовского района, пишет РИА Новости.

«К вечеру, выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, женщина на свой зов услышала слабый голос: "Здесь". Проследовав на звук, обнаружила разыскиваемого гражданина, который увяз по горло в болоте», – говорится в сообщении.

Пристав, «не растерявшись, позвала на помощь сотрудников МЧС», совместными усилиями они соорудили настил из веток, по которому смогли дотянуться до грибника и вытащить его из болота. Мужчину госпитализировали.