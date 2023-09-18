Происшествия

Около 200 баллонов с пропаном могут быть в горящем здании псковского «Техносвара»

Около 200 баллонов с пропаном могут быть в горящем здании на площадке технологического центра «Техносвар» в деревне Неёлово-1 Псковского района, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

Видео: МЧС РФ

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Псковской области. Горит предприятие по производству металлоконструкций на площади 1400 квадратных метров. По предварительной информации, внутри около 200 баллонов с пропаном», - сообщили в МЧС.

Как ПЛН сообщили в пресс-службе регионального МЧС, к ликвидации пожара в Неёлово-1 привлечена группировка сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 50 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники.

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Напомним, по предварительной информации, причиной пожара стало возгорание производственной печи в цеху.

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Пропан – горючий газ, без цвета, запаха, обладающий широким применением в промышленности и в быту. Используется как топливо для автомобилей с газовым оборудованием, топливо для бытовых плит, смесь с кислородом используется для резки металла в газорежущем инструменте, в специальных устройствах для обогрева.