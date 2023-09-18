Происшествия

Печь загорелась в цеху на псковском предприятии «Техносвар»

По предварительной информации, пожар в одном из помещений технологического центра «Техносвар» в деревне Неёлово-1 Псковского района сегодня, 18 сентября, произошел из-за возгорания производственной печи в цеху. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 17:58.

«Поступило сообщение о возгорании на улице Юбилейной в деревне Неелово-1 Псковского района на предприятии по производству металлоконструкций. По предварительной информации, произошло возгорание производственной печи в цеху», - сообщили в МЧС.