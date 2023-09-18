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Губернатор отметил оперативность МЧС при тушении пожара в псковском «Техносваре»

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников МЧС возгорания баллонов с газом, которые находились на территории горящего завода «Техносвар» в деревне Неёлово-1 Псковского района, не допущено. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня в Неелово-1 произошел крупный пожар на заводе "Техносвар". По предварительным данным, произошло возгорание печи в производственном помещении. Пожарные подразделения – 46 человек и 14 единиц техники – оперативно прибыли на место и локализовали очаг. Благодаря слаженным и оперативным действиям ГУ МЧС возгорания баллонов с газом, которые находились на территории завода, не допущено. 25 баллонов были эвакуированы из горящего здания, доступ огня к остальным был пресечён», - отметил Михаил Ведерников.

Пожар тушили более двух часов, в 20:29 огонь был локализован на площади 900 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 21:08. На данный момент происходит разборка и проливка конструкций.

«Слава Богу, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются», - добавил губернатор.

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Ранее сообщалось, что в горящем здании могли находиться около 200 баллонов с пропаном.