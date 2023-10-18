Происшествия

МЧС и полиция ищут пропавших псковичей в акватории реки Великой

Граждан 1968 и 1971 годов рождения, которые предположительно уехали на рыбалку в район устья реки Великой 14 октября, ищут в акватории реки сегодня, 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи при проведении поисковых работ в акватории реки Великой поступила в МЧС от ОМВД России по Псковскому району 17 октября.

На 18 октября запланирован совместный выезд сил и средств поисково-спасательного отряда города Пскова и сотрудников ОМВД России по Псковскому району для проведения поисковых работ.