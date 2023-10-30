Происшествия

Пскович предстанет перед судом за неоплаченную аренду ноутбука и телефона

Пскович предстанет перед судом за неоплаченную аренду ноутбука и телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В марте 2022 года обвиняемый взял у потерпевшего в аренду на несколько дней ноутбук для написания дипломных работ на заказ. Спустя несколько месяцев потерпевший потребовал технику обратно, поскольку прошло много времени, а денежные средства за аренду ноутбука он так и не получил. Обвиняемый говорил, что не может вернуть ноутбук по различным причинам.

Спустя некоторое время обвиняемый вновь обратился к потерпевшему, но теперь с просьбой дать ему в аренду мобильный телефон, денег за за аренду которого потерпевший также не получил.

До настоящего времени имущество не возвращено. Уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ направили в суд для рассмотрения по существу.