Происшествия

Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у двух жителей Псковской области

Более полутора миллионов рублей похитили злоумышленники у двух жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные мошенники обманным путем завладели денежными средствами пенсионера из Пскова и жительницы Великолукского района. По версии следствия, злоумышленникам удалось под разными предлогами ввести в заблуждение этих двух жителей области.

Потерпевшие, убедившись, что стали жертвами мошенников, обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.