Происшествия

Пожар в жилом доме на улице Ветряной в Пскове тушили 15 человек. ФОТО

Пожар в жилом доме на улице Ветряной потушили в Пскове 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании в доме на улице Ветряной поступило в МЧС в 13:23. Оперативно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар, открытое горение ликвидировали в 14:00.

На месте пожара работают четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.