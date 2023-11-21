Происшествия

В Великих Луках задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Великих Луках экипаж межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукский» задержал на маршруте патрулирования мужчину, скрывавшегося от правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы, следуя по маршруту патрулирования, на улице Зверева 22 ноября остановили для проверки документов гражданина, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Впоследствии выяснилось, что гражданин действительно находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера).

Для дальнейшего разбирательства мужчина 1972 года рождения передан сотрудникам правоохранительных органов.