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Происшествия

В Великих Луках задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

23.11.2023 14:15|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках экипаж межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукский» задержал на маршруте патрулирования мужчину, скрывавшегося от правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы, следуя по маршруту патрулирования, на улице Зверева 22 ноября остановили для проверки документов гражданина, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Впоследствии выяснилось, что гражданин действительно находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера).

Для дальнейшего разбирательства мужчина 1972 года рождения передан сотрудникам правоохранительных органов.

Теги: #великие луки #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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