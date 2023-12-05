Происшествия

Два паллиативных больных скончались в Порхове из-за отсутствия системной помощи

Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку по информации о нарушении прав пожилых инвалидов из города Порхова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Ранее в СМИ сообщили о том, что два пожилых инвалида не могут получить медицинское оборудование, которым должны были их обеспечить. Они вынуждены были ждать вместо пяти дней два месяца. В результате купили оборудование на свои деньги, пишет «МК в Пскове».

Кроме того, поступила информации об отсутствии системной помощи гражданам с паллиативным статусом, в результате чего два человека скончались.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову провести процессуальную проверку и представить доклад о промежуточных результатах и принятом по ее итогам решении.