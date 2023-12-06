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Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове

Ребенок умер в Детской областной клинической больнице в Пскове, в учреждение маленький пациент поступил из Псковской областной инфекционной клинической больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению, по случаю смерти ребенка совместно с филиалом АО «Макс-М» уже проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи.

На данный момент проверка не завершена.

«Каждая детская смерть - трагедия, поэтому все случаи младенческой смерти рассматриваются на областной комиссии по разбору случаев перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности в Псковской области. Проверка будет проведена максимально подробно и объективно, для этого привлечены эксперты из другого региона. От имени комитета по здравоохранению Псковской области выражаю соболезнования родным и близким», - сказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Она добавила, что данный случай будет разобран на ближайшем заседании областной комиссии.