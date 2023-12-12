Происшествия

Истощенных коров обнаружила прокуратура в Новосокольническом районе

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению жителя Новосокольников проверила соблюдение сельскохозяйственным производственным кооперативом требований природоохранного, санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства при содержании крупного рогатого скота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«Животные, находящиеся на ферме в Новосокольническом районе крайне истощены, запасы корма отсутствуют. Продукты жизнедеятельности крупного рогатого скота своевременно не убираются из животноводческих помещений. Не имеются дезинфекционные барьеры», - рассказали в ведомстве.

В соответствии с требованиями статьи 13 Закона РФ от 14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии» помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания животных, по своей площади и оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья.

Как уточнили в прокуратур, организации и граждане - владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

В целях устранения нарушений спецпрокурором в адрес председателя сельскохозяйственного производственного кооператива внесено представление.

Устранение выявленных нарушений закона поставлено на контроль в межрайонной прокуратуре.