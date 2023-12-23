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Псковский суд отправил экс-заместителя главного судебного пристава Петербурга Марину Окрушко на 7,5 лет в колонию

Псковский городской суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марину Окрушко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

15 сентября 2019 года обвиняемую задержали в Пскове сотрудники УФСБ России по Псковской области в момент передачи главному судебному приставу региона, который действовал под контролем оперативников, 500 тысяч рублей, как части взятки в размере 6 млн рублей, за оказание содействия взяткодателю в ускорении процесса передачи на реализацию арестованного имущества в рамках находящегося у приставов исполнительного производства.

Женщину признали виновной в совершении преступления по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

С учетом позиции прокурора виновной назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 6 150 000 рублей.

Кроме того, ее лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 3 года.

Также бывшего госслужащего суд лишил классного чина «государственный советник Российской Федерации 3 класса» и сохранил арест, наложенный на ее счета, для обеспечения исполнения приговора.

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Марина Окрушко служила в органах более четверти века. Начала еще в 1993 году в милиции Невского района Петербурга, после работала в Госнаркоконтроле, а затем в службе судебных приставов, где занимала должность заместителя с 2013 года.