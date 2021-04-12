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Интерактив: Зачем приставу Окрушко восемь адвокатов?

17.05.2021 14:40|ПсковКомментариев: 1

Сегодня в Пскове продолжится громкий процесс над судебным приставом Окрушко, которая пыталась подкупить руководителя псковских приставов Колесникова. Зашел на сайт городского суда и буквально обомлел: подсудимая привлекла к процессу аж 8 (восемь!) адвокатов. Если, как пишут некоторые СМИ, Окрушко ни в чем не виновата, то зачем эта толпа адвокатов? Ну, впрочем, это ее право. Хотя вопросы возникают.

Думаю, любой понимает, что все эти адвокаты недешево обходятся. У обычного человека и на одного-то не всегда денег хватает, а тут на восьмерых. Но вот что интересного выяснилось. Оказывается, судебный пристав Окрушко — это не простой судебный пристав, а весьма обеспеченный. Видимо, хорошо зарабатывала. Настолько, что старалась хранить деньги в известном европейском банке в иностранной валюте. Предпочитает евро и доллары, что характерно.

 

Излишне говорить, что автопарк пристава Окрушко также впечатляет. Предпочтение отдавалось большим японским внедорожникам. В последнее время пристав перемещалась на Toyota LandCruiser.

Кроме того, есть открытые данные, согласно которым «невинная жертва полицейского произвола» имеет в собственности несколько объектов недвижимости в престижных районах Санкт-Петербурга. На фото лишь один из них в престижном новом ЖК, где стоимость даже однокомнатной квартиры, как легко понять, совершенно не по карману простому судебному приставу. Но у пристава Окрушко деньги нашлись - как видим по числу адвокатов, не последние.

Но вернемся к многочисленным адвокатам. Интересно стало, как там они обязанности делят в процессе? Оказалось, что никак. Вместо слаженной работы защитников идет имитация бурной деятельности. Позиции защиты, судя по всему, как таковой нет, потому что суд постоянно откладывается и переносится по формальным основаниям. То один адвокат приболеет, то другой, то сама подсудимая занеможет. Уж если ты невиновен и окружен командой адвокатов, так вперед в суд, доказывай свою невиновность. Но ничего этого нет. Вместо этого в прессе время от времени всплывают какие-то сомнительные материалы о «хорошем приставе Окрушко» и подлых правоохранителях, заманивших ее в ловушку. Что интересно, сам факт дачи взятки при этом не оспаривается. Видимо, потому, что оспаривать факты бессмысленно.

В общем, деятельность восьми адвокатов сосредоточена на том, чтобы сообщить обществу, что пристав Окрушко, конечно, пыталась дать взятку, но в остальном «агнец божий» и невинная жертва, с какой стороны не посмотри.

Однако за каждое процессуальное действие адвокаты получают отдельно. Защитники петербургские, расценки у них явно не псковские, плюс расходы на бесконечные поездки в Псков. Судя по всему, для адвокатов Окрушко это дело стало настоящей золотой жилой, доить клиента они будут по полной. И с этой, видимо, единственной целью они уже сегодня затягивают процесс всеми возможными способами. И будут это делать до тех пор, пока позволит суд...

Иван

Источник: Псковская Лента Новостей
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