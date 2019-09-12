Общество

В Пскове задержана замглавы УФССП по Петербургу Марина Окрушко

В Пскове сотрудники ФСБ задержали заместителя главы УФССП по Петербургу Марину Окрушко, сообщает «Фонтанка». Издание отмечает, что задержание произошло в тот момент, когда она передавала деньги своей коллеге. «Не исключено, что это был один из руководителей Управления Федеральной службы судебных приставов Пскова» , - пишет интернет-газета.

Марине Окрушко предоставлен адвокат из Пскова. Также ей дали возможность связаться со знакомыми юристами и к ней на помощь уже выехал петербургский защитник.

Окрушко служит в органах более четверти века. Начинала она еще в 1993 году в милиции Невского района Петербурга, после работала в Госнаркоконтроле, а последние 14 лет – в службе судебных приставов, где занимает должность заместителя с 2013 года.

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Пскову. Причем, скорее всего, по третьей или четвертой части статьи 291.1 – «Посредничество во взяточничестве в крупном или особо крупном размере».