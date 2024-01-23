Происшествия

Мошенник в Пскове лишил женщину миллиона рублей

Незнакомец пообещал женщине в Пскове обезопасить ее сбережения от попыток несанкционированного оформления кредита и лишил денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, жительнице областного центра позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании. Он заявил собеседнице, что некие злоумышленники будто бы собираются незаконно оформить на нее кредит. И для предотвращения этих противоправных действий настоятельно рекомендовал псковичке самой срочно взять кредит, после чего полученные средства перевести через банкомат на указанные «безопасные счета», что та и сделала. В результате, незнакомец завладел деньгами на сумму более миллиона рублей.

Когда потерпевшая убедилась, что стала очередной жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.