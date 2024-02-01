Происшествия

Мошенники лишили доступа к «Госуслугам» десятерых жителей Псковской области

Злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам целого ряда пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, в период с 23 по 30 января в Пскове, Великих Луках и Островском районе десяти пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом якобы продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых граждан с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

«И, как показывает практика, подобных негативных примеров в области становится все больше. В этой связи полиция настоятельно призывает наших сограждан во избежание серьезных финансовых проблем проявлять максимальную осторожность при общении с незнакомцами в Сети или по телефону», - добавили в ведомстве.