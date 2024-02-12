Происшествия

Пострадавшую в ДТП в Псковской области девочку доставили в клинику Санкт-Петербургского университета

В клинику Педиатрического университета доставили 17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Псковской области. Об этом сообщили в сообществе «Клиника СПбГПМУ» социальной сети «ВКонтакте».

«Ребёнка на реанимобиле привезли в Санкт-Петербург в 18:00, 13 февраля», – написали в сообществе.

«У девочки закрытая черепно-мозговая травма и травма глаза», - сообщил главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник.

Он добавил, что псковские специалисты стабилизировали состояние пациентки и выполнили ей оперативное вмешательство.

«В ближайшее время мы проведём весь комплекс необходимых диагностических мероприятий, компьютерную томографию, лабораторные исследования и примем решение о необходимости хирургического лечения», - сказал главный врач.

Напомним, 12 февраля автобус со школьниками съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Ситуация находится на особом контроле комитета по здравоохранению Псковской области. В случае необходимости пострадавшие дети будут направлены в профильные федеральные клиники.

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Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.