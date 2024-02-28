Происшествия

«Очень понравилось»: псковичка не удержалась и украла пальто в ресторане

Молодая псковичка предстанет перед судом по обвинению в краже в ресторане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Девушка пришла в ресторан в пальто коричневого цвета и сдала его в гардероб. Когда пришло время уходить, в гардеробе не смогли найти ее пальто сразу. Тогда девушку пропустили в гардероб, чтобы она сама отыскала свою одежду. В поисках она нашла пальто бежевого цвета, которое ей не принадлежало, но очень понравилось, отметили в прокуратуре. Тогда она решила его похитить, и сообщила работнику гардероба, что ее пальто нашлось. Надев его, девушка вышла из ресторана, направившись домой.

Жительницу областного центра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.