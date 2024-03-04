Происшествия

Садовый дом и легковой автомобиль сгорели в порховской деревне Шмойлово

Садовый дом и легковой автомобиль сгорели в деревне Шмойлово Порховского района 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 18:09. Сгорел садовый дом, выгорел легковой автомобиль УАЗ. Причина, предположительно, - короткое замыкание на веранде садового дома.

А 2 марта в 19:57 стало известно о возгорании на улице Ленинградской в деревне Заполье Плюсского района. Сгорела надворная постройка. Предположительная причина – неисправность дымохода отопительной печи. В этот же день в 7:50 в МЧС сообщили о пожаре в СНТ «Мирное» в Псковском районе. Там также сгорела надворная постройка. По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы электросети в надворной постройке. От распространения огня спасли баню.