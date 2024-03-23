Происшествия

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154

Минздрав Подмосковья в воскресенье, 24 марта, обновил список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В нем значатся 154 человека.

Таким образом, число пострадавших возросло, пишут «Известия».

Отмечается, что на стационарном лечении остаются 107 человек, на амбулаторном — 44. В ведомстве уточнили, что троих пациентов уже выписали.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 133 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.