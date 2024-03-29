Общество

«Хайпожоры»: Эхо теракта. ВИДЕО

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 марта.

В опросе приняло участие 267 человек

В опросе приняло участие 267 человек

Мне все равно.

Против, потому что государство не сможет обеспечить должный контроль.

Сомневаюсь, население привыкло жить без оружия на руках, зачем его раздавать?

Я не против, но проблему терроризма это не решит.

Можно упростить выдачу оружия, но только для охранных служб.

Я «за», если выдавать оружие будут строго тем, кто прошёл психиатрическую экспертизу и соответствующее обучение.

Да, время непростое, оружие нужно для эффективной самообороны.

Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?

«Хайпожоры»: Эхо теракта. ВИДЕО

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