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Общество

СК получил доказательства связи террористов из «Крокуса» с Украиной

28.03.2024 18:00|Псков

Следствие получило доказательства связи террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.

«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорится в публикации.

У СК есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денег и криптовалюты с Украины, пишет РИА Новости.

Кроме того, установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Во вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами. Кроме того, подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.

Как отметил глава ведомства, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.

Глава ФСБ уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.

Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить «как героев».

Источник: Псковская Лента Новостей
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