Происшествия

Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

Задержан еще один соучастник нападения на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а 4 военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте СК России.

Фото: СК России

Нападение произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики со стороны объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба.

В ходе расследования во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО по подозрению в совершении преступлений задержан уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего. Суд в отношении Бациева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ФСБ России

Следствие устанавливает роль и действия, совершенные подозреваемым в ходе нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать и других участников банды, причастных к этим преступлениям.

Ранее установлена причастность 43 лиц, из них 24 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. 5 лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении 2 фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 8 лиц уголовные дела рассматриваются судами.

Расследование уголовного дела продолжается.