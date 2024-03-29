Происшествия

Пскович нанес возлюбленной 23 ножевых ранения и собирается взять ее замуж

Житель Пскова обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города. Обвинительный акт утвержден первым заместителем прокурора Пскова.

«Как установлено в ходе дознания, парень с девушкой делали ремонт в квартире, затем решили выпить спиртное и после поругались. В результате конфликта молодой человек взял кухонный нож и нанес девушке не менее 23 ножевых колото-резаных ранений, повлекших легкий вред здоровью. При этом органу дознания молодые люди сказали, что любят друг друга и собираются пожениться, что у них произошла бытовая ссора, какие бывают в большинстве семей», – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.