Происшествия

38-летнюю женщину разыскивают в Великих Луках

В Великих Луках разыскивают женщину, которая накануне ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на поисковый отряд «След».

«Мария Исаченкова, 01.01.1986 года рождения, вчера днем ушла из дома по адресу: Великие Луки, улица Винатовского, 66. До настоящего времени её местонахождение не известно, телефон не отвечает», - говорится в сообщении.



По данным поисковиков, женщина была одета в черную болоньевую куртку, джинсы, кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите об этом по телефону великолукского поискового отряда «След» +79113767676.