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Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже

Незаконную деятельность сотрудника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Себежский» пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейский для искусственного увеличения показателей в служебной деятельности и получения положительной оценки своей работы руководством вступил в сговор с местным жителем, желавшим в свою очередь заслужить благосклонность сотрудника правоохранительных органов. Так, участковый сфальсифицировал доказательства якобы совершения вышеуказанным гражданином административного правонарушения, которое заведомо для него не совершалось.

Себежский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях). Фигурант привлечён к уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области пояснили, что указанный сотрудник был уволен по результатам служебной проверки по отрицательным основаниям.