Происшествия

Жилой дом и хозпостройка сгорели в Стругокрасненском округе

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели на улице Петровской в деревне Цапелька Стругокрасненского муниципального округа 14 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причина возгорания уточняется.

В тот же день садовый дом выгорел на улице Лесной в СНТ «Машиностроитель» Псковского района. В ведомстве отметили, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети в строении садового дома.

15 человек пришлось эвакуировать спасателям из многоквартирного дома №2 на улице Гражданской в Пскове, где 13 апреля выгорело подвальное помещение, подъезд закопчен. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении. Пожарным удалось спасти 3 человека.

Дачный дом сгорел в деревне Селилово Великолукского района. В МЧС предположительной причиной возгорания считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Владимирец Островского района 12 апреля. Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи в жилом доме. Сотрудники МЧС спасли 5 хозяйственных построек.