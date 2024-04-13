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Уголовное дело возбудили по факту рубки деревьев в Корытовском лесу

По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытовском лесу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку публикации в средствах массовой информации о сносе древесно-кустарниковой растительности на территории Корытовского лесопарка.

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«Установлено, что рубка лесных насаждений в количестве 141 дерева породы "сосна", "береза", "осина" и "ясень" произведена на территории города Пскова в границах земельного участка с видом разрешенного использования – в целях воспроизводства городских лесов и организации лесопарка города Пскова», - рассказали в прокуратуре.

Общий объем вырубленной древесины составил 125 кубических метра.

Причиненный в результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб превысил 7,7 млн рублей.

В связи с этим на основании материалов прокурорской проверки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).