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В нем, в частности, сказано: «Мы проживаем в непосредственной близости к Корытовскому лесопарку, постоянно гуляем там с детьми, собаками, занимаемся спортом и можем сказать следующее по обсуждаемой на ПЛН ситуации: на протяжении десятилетий лесопарком никто не занимался, городские власти не уделяли ему никакого внимания. Лес зарастал бурьяном, заболачивался, многие деревья оказались в аварийном состоянии, опасно нависли над дорожками, очень много сухостоя.
Особая проблема - захватившие лес клещи, так как никто десятилетиями с ними не боролся, никто не обрабатывал территорию.
Мы неоднократно обращали на это внимание властей, в том числе через СМИ, призывали, чтобы кто-то занялся наведением порядка, но воз и ныне там.
Слава богу, нашелся энтузиаст, который стал расчищать лес, пилить упавшие деревья и прочищать дорожки. Сейчас в СМИ очень однобоко освещается этот процесс, утверждается, что якобы пилятся только здоровые деревья, а сухостой остается.
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Интерактив: Городу нужен нормальный лесопарк!
В связи с публикацией на ПЛН статьи о благоустройстве Корытовского леса и интерактива о рубке деревьев в редакцию поступило обращение жителей поселка Малая Гоголевка, непосредственно прилегающего к Корытовскому лесу.
В нем, в частности, сказано: «Мы проживаем в непосредственной близости к Корытовскому лесопарку, постоянно гуляем там с детьми, собаками, занимаемся спортом и можем сказать следующее по обсуждаемой на ПЛН ситуации: на протяжении десятилетий лесопарком никто не занимался, городские власти не уделяли ему никакого внимания. Лес зарастал бурьяном, заболачивался, многие деревья оказались в аварийном состоянии, опасно нависли над дорожками, очень много сухостоя.
Особая проблема - захватившие лес клещи, так как никто десятилетиями с ними не боролся, никто не обрабатывал территорию.
Мы неоднократно обращали на это внимание властей, в том числе через СМИ, призывали, чтобы кто-то занялся наведением порядка, но воз и ныне там.
Слава богу, нашелся энтузиаст, который стал расчищать лес, пилить упавшие деревья и прочищать дорожки. Сейчас в СМИ очень однобоко освещается этот процесс, утверждается, что якобы пилятся только здоровые деревья, а сухостой остается.
Да, можно по-разному относиться к его подходу. Да, можно критиковать за какие-то спиленные деревья вдоль дорожек и неубранные ветки, однако он хоть что-то делает!
В настоящее время мы очень опасаемся, что из-за реакции на публикации в СМИ и проверок прокуратуры данные работы вообще будут приостановлены, и напиленный неубранный лес так и будет брошен.