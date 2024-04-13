Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
уютный город своими руками
ответы на все вопросы
топ заведений для выпускников
новый туристический маршрут
ФКГС поселок Панино
Открытие Гельдтовой бани
Господин Рейтингомер
тендер от ПЭМЗ
Сергей Федосеев о работе в округе
Онлайн-викторина про Псковскую область
поездки с выгодой
места для выпускного
услуги в цифре
 
 
 
ещё Происшествия 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 16.04.2024 09:490 Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Подсадничье 15.04.2024 19:370 Молодого человека на автомобиле Hyundai продолжают искать в Пскове 15.04.2024 18:310 Неизвестный подстрелил кошку Креветку в гдовском селе 15.04.2024 18:073 Уголовное дело возбудили по факту рубки деревьев в Корытовском лесу 15.04.2024 15:580 Водолазы ищут тело мужчины в Дедовичском районе
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 10.04.2024 18:054 Архиепископ Егорьевский Матфей назначен игуменом Псково-Печерского монастыря 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 11.04.2024 10:2313 Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Подсадничье

16.04.2024 09:49|ПсковКомментариев: 0

Артиллерийский снаряд калибра 122 мм идентифицировали вблизи деревни Подсадничье Псковского района 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Для идентификации взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 101 человек
16.04.2024, 11:080 «Росгосстрах» фиксирует рост сборов и прибыли в первом квартале 2024 года 16.04.2024, 10:580 «Гайд-парк»: Александр Козловский о задачах «Единой России», о выборах и муниципальной реформе 16.04.2024, 10:500 Проверку по факту повреждения двух машин и опрокидывания третьей проводят в Пскове 16.04.2024, 10:410 Около 400 беременных псковичек с начала года получили единое пособие
16.04.2024, 10:270 Встречи с писателями и квест пройдут во второй день форума «Русский Запад» в Пскове 16.04.2024, 10:120 День памяти святого Никиты Исповедника: не вздумайте шуметь у реки 16.04.2024, 10:020 Участок проезда на Завеличье закрыли для транспорта до конца апреля 16.04.2024, 09:490 Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Подсадничье
16.04.2024, 09:400 Аудиоспектакль «Прогулка с Курбатовым» презентовали на псковском книжном форуме 16.04.2024, 09:300 Полицейские получат доступ к врачебной тайне страдающих психическими заболеваниями 16.04.2024, 09:150 Мужчины в России в среднем получают на 27 тысяч рублей больше женщин - исследование 16.04.2024, 09:000 Следственный комитет зафиксировал рост подростковой преступности в России на треть в 2023 году
16.04.2024, 08:400 Учителя России выступили против увеличения времени урока в школах 16.04.2024, 08:200 Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок 16.04.2024, 08:000 Мошенники от имени банков стали предлагать отказаться от спама 16.04.2024, 07:390 28-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках подтвердила свой статус международной
16.04.2024, 07:210 Каждый пятый опрошенный россиянин планирует работать на майские праздники 16.04.2024, 07:000 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в мае 15.04.2024, 22:001 На виртуальную экскурсию о Героях Советского Союза приглашают псковичей 15.04.2024, 21:521 «Так и бегаем»: светофор не работает на Запсковье
15.04.2024, 21:400 Российские виноделы за три месяца выпустили 16 млн дал продукции 15.04.2024, 21:200 Киберспортивные турниры войдут в программу «Недели здоровья» в Пскове 15.04.2024, 21:120 Лучшего игрока в «Тетрис» определили в Псковской области 15.04.2024, 21:001 Производство шоколада в России выросло на 8,9%
15.04.2024, 20:503 «Весь город колом»: водители сообщают о пробках на улице Чудской в Пскове 15.04.2024, 20:420 Онлайн-брифинг о завершении декларационной кампании в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 15.04.2024, 20:400 Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни 15.04.2024, 20:370 160 псковских студентов выступили на региональном этапе «Студенческой весны»
15.04.2024, 20:300 Сроки уплаты имущественных налогов напомнили псковичам 15.04.2024, 20:301 Школьникам Ольгинской гимназии рассказали об истории псковской полиции 15.04.2024, 20:260 Жителей Псковской области приглашают на подготовку к «Диктанту Победы» 15.04.2024, 20:230 Дефицит фармацевтов в России к 2026 году может вырасти до 30%
15.04.2024, 20:150 Интерактив: Эволюционирующая отрава 15.04.2024, 20:110 «Титан-Полимер» выступил партнером экологического фестиваля в Пскове 15.04.2024, 20:060 Косметолог призвала тщательно выбирать средства для ухода за кожей  15.04.2024, 20:020 Коференцию по случаю 185-летия Модеста Мусоргского провели в Великих Луках
15.04.2024, 20:000 Каждый третий пскович оценил свою эффективность на работе как максимальную – опрос 15.04.2024, 19:590 Опрос ПЛН-ТВ: Пора ли заканчивать отопительный сезон в Пскове? 15.04.2024, 19:470 Минобороны и ВТБ подписали соглашение о партнерстве в проекте «СВОи» 15.04.2024, 19:410 Пилот из Армении подал заявку на великолукскую встречу воздухоплавателей
15.04.2024, 19:370 Молодого человека на автомобиле Hyundai продолжают искать в Пскове 15.04.2024, 19:351 Псковский омбудсмен посетил конференцию о жизнеустройстве людей с психическими нарушениями 15.04.2024, 19:270 Правительство поддержало проект о двойной пенсии для детей-инвалидов 15.04.2024, 19:230 Художника Виктора Лысюка на открытии его выставки в Пскове поздравили джазовой композицией 
15.04.2024, 19:150 Самые распространенные ошибки при заполнении деклараций назвали в псковском УФНС 15.04.2024, 19:100 Корги не пропустили через границу РФ в Псковской области из-за отсутствия прививки 15.04.2024, 19:030 Большинство респондентов ПЛН предлагают не спешить с окончанием отопительного сезона 15.04.2024, 18:490 Семейный фестиваль «Спорт для всех» прошел в Пскове
15.04.2024, 18:380 Псковский театр драмы вводит скидку для многодетных родителей 15.04.2024, 18:310 Неизвестный подстрелил кошку Креветку в гдовском селе 15.04.2024, 18:282 Рейтингомер: напрасные слова и заслуженные почести 15.04.2024, 18:073 Уголовное дело возбудили по факту рубки деревьев в Корытовском лесу
15.04.2024, 18:000 Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен в Архангельск 15.04.2024, 17:470 Александр Козловский сдал кровь в рамках акции в преддверии Национального дня донора 15.04.2024, 17:390 Приставам-исполнителям предлагают предоставить право на ношение оружия 15.04.2024, 17:280 «Постскриптум»: 30-летие регпарламента, новый иноагент и когда отключать отопление? ВИДЕО
15.04.2024, 17:160 Баня в комплексе «Гельдт» открывается в Пскове вслед за рестораном 15.04.2024, 17:130 Спортивный мастер-класс для ветеранов боевых действий — участников СВО пройдет в Пскове 15.04.2024, 16:580 Некомфортную погоду прогнозируют в Псковской области 15.04.2024, 16:570 Продолжается подготовка к проведению 65-й встречи на Кургане Дружбы
15.04.2024, 16:490 На 58 миллионов рублей оштрафовали псковичей за год за неуплату налогов 15.04.2024, 16:402 Около 100 участников собрал псковский турнир по самбо в честь Ледового побоища 15.04.2024, 16:350 «ГорДозор»: Сухой фонтан как новая точка притяжения. ВИДЕО 15.04.2024, 16:170 Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков
15.04.2024, 16:066 Псковские содержаночки 15.04.2024, 15:580 Водолазы ищут тело мужчины в Дедовичском районе 15.04.2024, 15:542 Нет тоски в глазах, а есть инициатива – Алексей Севастьянов о конкурсе муниципальных служащих 15.04.2024, 15:450 Зампред правления Сбера: Простота и ясность – ключевые условия для молодых предпринимателей
15.04.2024, 15:370 Восемь человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 15.04.2024, 15:250 Более 28 тысяч налоговых деклараций за 2023 год подали в псковское УФНС 15.04.2024, 15:160 До -1 градуса похолодает в Псковской области 16 апреля 15.04.2024, 15:050 Возможности получить ипотеку со скидкой расширил Сбер
15.04.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о завершении декларационной кампании в Псковской области 15.04.2024, 14:480 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I. ВИДЕО 15.04.2024, 14:390 Растущую свалку на Рижском проспекте в Пскове ликвидировали 15.04.2024, 14:300 В интересах пациента
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru