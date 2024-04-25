Происшествия

Житель Псковской области задолжал более 700 тысяч по алиментам и лишился автомобиля

45-летний житель Псковской области нерегулярно исполнял свои обязательства по содержанию своего ребенка и накопил долг более 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области

«Несмотря на то что судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, он не спешил выплачивать долг», - рассказали в пресс-службе.

В ходе исполнительных действий сотрудник ведомства вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации и ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ.

У должника имеется современный кроссовер Vortex Tingo. Судебному приставу- исполнителю удалось установить местонахождение данного автомобиля, после чего, в ходе исполнительных действий на автомобиль был составлен акт описи и ареста. Должник не собирался оплачивать, тогда автомобиль передали на оценку. Современный кроссовер оценили в 317 100 рублей.

В соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ от 02 октября 2007, статья 87 «Реализация имущества должника», статья 92 «Последствия объявления торгов несостоявшимися», если имущество должника, за исключением переданного для реализации на торгах, не было реализовано в течение одного месяца со дня передачи на реализацию, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снижении цены на пятнадцать процентов. Если имущество должника не было реализовано в течение одного месяца после снижения цены, то судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить это имущество за собой.

Нереализованное имущество должника передается взыскателю по цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Взыскательнице было предложено забрать себе современный кроссовер. Она согласилась, а оставшуюся сумму задолженности должник будет по решению суда ежемесячно платить в размере 1/4.