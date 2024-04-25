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Мечтавшего стать псковским губернатором Сергея Троицкого задержали в российском клубе

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и другие участники музыкального коллектива задержаны правоохранительными органами в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила директор группы «Коррозия металла» Мария Рунова.

Фото: Сергей «Паук» Троицкий / «ВКонтакте»

Группа выступала в ночном клубе в рамках гастрольного тура по российским городам, пишет ТАСС.

По информации Telegram-канала Mash, трём задержанным участникам «Коррозии металла» вменяют пропаганду нацисткой символики после рейда в ночном клубе, претензии возникли к мерчу группы. При обысках в клубе сотрудники СОБР Росгвардии нашли книги и более 20 футболок с запрещенными изображениями. Проверка продолжается.

Напомним, Сергей «Паук» Троицкий - создатель и лидер треш-метал группы «Коррозия металла». В 2014 году принимал участие в выборах мэра Новосибирска и намеревался баллотироваться в губернаторы Псковской области. Супруга музыканта претендовала на пост главы Куньинского района.

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Музыкант заявлял, что разрабатывает «особую программу», реализация которой сделает Псковскую губернию «житницей России» с диким количеством фруктов, колбас, мяса и другой еды. Куньинский район, по его прогнозам, мог бы стать «Меккой молодежного туризма - стран Прибалтики и Восточной Европы, и по сути Рублевкой-3 с самым чистым и экологичным пространством».