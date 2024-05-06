Происшествия

Подростки сломали новую лавку на автостанции в Печорах

Компания молодых людей сломала новую лавку на автостанции в Печорах вечером 5 мая. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«Действия подростков недопустимы. Виновные и их родители обязательно будут привлечены к ответственности», - написал Валерий Зайцев.

Напомним, более 1,4 млрд рублей выделили на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах. В том числе на эти средства был проведен капитальный ремонт автостанции.