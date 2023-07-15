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Общество

Почти 1,5 млрд рублей направят на реконструкцию инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах

15.07.2023 11:53|ПсковКомментариев: 0

Более 1,4 млрд рублей будет направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах. Решение принято по указанию президента, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 км.

Кроме того, федеральное финансирование даст возможность:

  • благоустроить общественные территории города;
  • обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 км;
  • провести капитальный ремонт автостанции в Печорах;
  • закупить 12 пассажирских автобусов.  

В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – в 2022 году Печорский район посетили более 230 тыс. человек.

Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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