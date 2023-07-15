Общество

Почти 1,5 млрд рублей направят на реконструкцию инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах

Более 1,4 млрд рублей будет направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах. Решение принято по указанию президента, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 км.

Кроме того, федеральное финансирование даст возможность:

благоустроить общественные территории города;

обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 км;

провести капитальный ремонт автостанции в Печорах;

закупить 12 пассажирских автобусов.

В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – в 2022 году Печорский район посетили более 230 тыс. человек.