Происшествия

Гражданина Белоруссии подозревают в краже из дачного дома в Невельском округе

Кражу из дачного дома раскрыли полицейские в Невельском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Доминиково Невельского округа в дачный дом пожилой жительницы Санкт-Петербурга путем выставления оконной рамы проник злоумышленник. Он похитил рюкзак, сотовый телефон, радиоприемник, магнитофон, бинокль, куртку и другие вещи.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый гражданин Республики Беларусь, мужчина 1976 года рождения. Похищенное обнаружили и изъяли.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По имеющимся данным, подозреваемому вменяется совершение и других противоправных деяний. В его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.