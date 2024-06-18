Происшествия

Мужчину осудили в Дедовичском районе за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Россиянина в Псковской области привлекли к уголовной ответственности за покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в 2022 году осуждённый в качестве курьера-закладчика вступил в состав организованной преступной группы, которая занималась наркоторговлей. В декабре того же года он прибыл из Санкт-Петербурга в Псковскую область, чтобы достать из тайника в Дедовичском районе партию наркотиков.

После извлечения свертка фигуранта задержали правоохранители. Позже во время обысков в его квартире также обнаружили наркотические средства. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более полутора килограммов.

Приговором Дедовичского районного суда мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.