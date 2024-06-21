Происшествия

Линолеум загорелся на балконе многоэтажки в Пскове

Линолеум загорелся на балконе одной из квартир жилого дома в Пскове 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Кузбасской Дивизии, 24 поступила в ведомство в 20:11. В результате пожара в квартире жилого дома на 4 этаже на балконе огнем поврежден линолеум. Горение удалось ликвидировать до приезда пожарных.

Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

О пожаре в деревне Кусва Псковского района стало известно в 18:09. В хозяйственной постройке сгорела кровля, постройка выгорела изнутри по всей площади. Предположительная причина случившегося - аварийный режим работы электросети. Удалось спасти от огня жилой дом и баню.

В 22:04 сообщили о пожаре в деревне Малое Захонье в Плюсском районе. Сгорела баня и хозяйственная постройка, находящиеся под одной кровлей. Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода печи. Пожарные спасли от огня два жилых дома.

Еще об одном пожаре стало известно в 0:50. В Пскове на улице Коммунальной, 46 на площадке огонь повредил пластиковый контейнер. Причиной случившегося предположительно стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.