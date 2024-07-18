Происшествия

Псковича задержали за кражу продуктов из магазина на улице Советской

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже 25 июля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии около 19.00 получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Советской – поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка.