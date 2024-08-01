Происшествия

Создавшему нарколабораторию мужчине в Псковской области грозит пожизненное заключение

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконном производстве наркотических средств, совершенном в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и дальше: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчина приобрел домовладение, на территории которого в одном из помещений установил специальное химическое и иное оборудование. С его помощью незаконно произвел в особо крупном размере наркотическое средство.

Следственным отделом в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Санкции статьи предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.