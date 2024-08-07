Происшествия

Житель Псковской области осужден на 9 лет за попытку диверсии

Житель Псковской области осужден на 9 лет за установление и поддержание сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ, а также в покушении на совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ (статья 275.1; часть 3 статьи 30, часть 1 статья 281 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Псковский областной суд признал гражданина виновным. По совокупности преступлений судом назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

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Напомним, управление ФСБ России по Псковской области совместно с региональным управлением МВД России задержало местного жителя при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции «Псков - Товарный». Разбирательства по уголовному делу длились с 2023 года.