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Псковский областной суд оставил обвиняемого в попытке диверсии под стражей

Мужчину, обвиняемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем другой страны для содействия в деятельности против безопасности РФ и в попытке диверсии, оставили под стражей. Такое решение принял Псковский областной суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Обвиняемому инкриминируют статью 275.1 (сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе) и часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ (покушение на совершение поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ).

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на 3 месяца - по 13 сентября.

Рассмотрение уголовного дела назначено в закрытом судебном заседании коллегией из трех судей Псковского областного суда.